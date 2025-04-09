5 nguyên nhân iPhone tụt pin qua đêm và cách khắc phục

Dưới đây là những “thủ phạm” phổ biến nhất khiến iPhone hao pin qua đêm và cách xử lý hiệu quả.

1. Lỗi phần mềm hoặc iOS lỗi thời

Các bản iOS cũ hoặc gặp lỗi có thể khiến iPhone ngốn pin ngay cả khi không dùng. Một số tiến trình chạy trong nền bị kẹt, không “ngủ” đúng cách, làm máy liên tục hoạt động.

Ngoài ra, nếu pin iPhone vốn ổn định mà đột nhiên hao nhanh sau khi cập nhật iOS, rất có thể do lỗi phần mềm.

Giải pháp: Khởi động lại máy, nếu không hết thì hãy cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất để nhận bản vá lỗi từ Apple.