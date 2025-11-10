5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Theo thông tin ban đầu, vào 5 giờ 36 sáng nay (11-10), Hà Nội xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố và Chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.