5 người nước ngoài thoát án tử hình vì được áp dụng luật mới

Đến ngày 30-3-2024, khi đến Km73 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Quá trình điều tra, Tik Xayasane, Sisamout, Lembi và Keosevan khai nhận, ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai một lần đi cùng Lembi và Keosevan để cùng vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội... Do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt năm bị cáo với mức án chung thân.