5 người ngộ độc khí CO trong phòng kín tại nhà hàng ở TP.HCM

Ngày 9-10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết mới đây khoa Cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ, kèm đau đầu và nôn ói do ngộ độc khí.

BS.CKI Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện, cho biết theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín tại một nhà hàng ở phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Khoảng 1 giờ sau, nhân viên phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra và lập tức gọi cấp cứu.