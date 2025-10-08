5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình

Trọng Tùng| 10/08/2025 17:26

Nhóm 5 du khách tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ (tỉnh Ninh Bình) đã không may bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.

Chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) thông tin, 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã đã không may bị sóng biển cuốn ra xa và bị đuối nước. May mắn, cả 5 người đều được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách nói trên xuống tắm biển tại khu vực gần nhà thờ đổ. Trong lúc tắm biển, sóng mạnh ập đến, cuốn 5 người ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, người dân và chủ các nhà hàng gần đó lập tức mang phao, bơi ra đưa những người gặp nạn vào bờ và sơ cứu tại chỗ.

Nhờ hành động kịp thời nêu trên, cả 5 nạn nhân đều được cứu sống.

9359bc28 181a 4c72 8763 74cdc46ccf20.jpg
Khu vực biển xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: NT

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết thêm, những người trực tiếp cứu nhóm khách bị gặp nạn đều là dân địa phương và chủ nhà hàng đã từng được tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Trong nhóm 5 người gặp nạn, có 1 trẻ em. Sau khi sức khỏe ổn định, nhóm du khách đã rời đi.

UBND xã đang xác minh thông tin nhóm du khách gặp nạn và những người tham gia cứu hộ để có hình thức biểu dương, khen thưởng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/5-nguoi-gap-nan-khi-tam-bien-o-ninh-binh-2430557.html
