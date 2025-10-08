5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình

Chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) thông tin, 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã đã không may bị sóng biển cuốn ra xa và bị đuối nước. May mắn, cả 5 người đều được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách nói trên xuống tắm biển tại khu vực gần nhà thờ đổ. Trong lúc tắm biển, sóng mạnh ập đến, cuốn 5 người ra xa bờ.