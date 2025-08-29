5 nâng cấp xe 'đốt tiền' mà bạn nhất định phải tránh

Nếu bạn đang có ý định nâng cấp xe, hãy lưu ý 5 món phụ kiện độ xe sau để tránh lãng phí tiền bạc.

Phụ kiện trang trí rẻ tiền

Nhiều người muốn tạo điểm nhấn cho chiếc xe bằng các phụ kiện dán như cửa gió giả, hốc hút gió trên nắp capo hoặc ốp trang trí giả sợi carbon. Tuy nhiên, những món đồ này thường được làm từ nhựa rẻ tiền, chỉ được dán bằng keo và không có tác dụng gì về mặt kỹ thuật. Chúng có thể bị bong tróc, để lại vết keo xấu xí và khiến chiếc xe trông kém sang.

Phụ kiện ốp, dán trang trí giá rẻ thường khiến chiếc xe trông kém sang. Ảnh minh họa

Một ví dụ điển hình là việc gắn huy hiệu của các dòng xe hiệu suất cao như BMW M hay Mercedes AMG lên những chiếc xe thông thường. Điều này không thể lừa được ai và chỉ làm mất đi giá trị của chiếc xe. Thay vì chi tiền vào những phụ kiện này, hãy dành dụm cho những nâng cấp thực sự có ý nghĩa hoặc đơn giản là mua một ly cà phê ngon hơn.

Lên vành và lốp xe không phù hợp