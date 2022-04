5 năm sinh 4 đứa con, mẹ bỉm bật khóc khi nghĩ đến khoảnh khắc mang bầu, chưa 1 lần hối hận vì có người chồng hết mực thương yêu

5 năm sinh mổ 3 lần, mẹ Hà Nội thú thật từng trầm cảm, bỏ nhà ra đi vì đẻ dày



Một gia đình có nhiều anh chị em lúc nào cũng sẽ đông vui và rộn rã tiếng cười. Thế nhưng, việc đẻ dày và nuôi liền một thể cũng là một thử thách đối với bất kì cặp vợ chồng nào. Nuôi dạy và chăm sóc một đứa trẻ vốn không hề dễ dàng, bởi vậy những người mẹ quyết định sinh nhiều con luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Chị Huyền (giáo viên Anh Văn tại Nghệ An) và anh Vương hiện đang có với nhau 4 người con: bé Hạnh Đan (4 tuổi), bé Hạnh An (2 tuổi), cặp sinh đôi bé Hạnh San và em trai Gia Bách (4 tháng tuổi). Vô tình gặp nhau ở lớp học thêm năm lớp 10, nhân duyên đã đưa họ tới bên nhau, yêu thương và gắn bó suốt từ năm 2007 cho tới hiện tại.



15 năm yêu nhau, 5 năm lấy nhau và thành quả là 4 em bé siêu đáng yêu.

Trải qua chuyện tình cảm sóng gió, hai anh chị đã về chung 1 nhà và các em bé đáng yêu lần lượt chào đời. "Bé đầu tiên sinh thường vào đúng ngày kỷ niệm bố mẹ quen nhau tròn 10 năm 28/10/2017. Chồng mình quyết định đặt tên con Hạnh Đan (Hạnh phúc đan xen). Trộm vía con sinh ra đáng yêu nhanh nhẹn. Rồi đến khi con tròn 1 tuổi mẹ lại có bầu. Mẹ đã khóc khi biết tin. Vừa mừng vừa thương chị đầu và rồi bắt đầu cai sữa chị.

Từ khi có em Hạnh An (Hạnh Phúc bình an), chị Đan có thêm 1 người bạn, hầu như chưa có lúc nào 2 chị em xa nhau. Cứ thế nhìn các con lớn dần lên cùng nhau bọn mình rất vui. Khi em An gần 18 tháng thì mình có thủ thỉ với anh là sinh thêm bé thứ 3 nữa dù trai hay gái cũng dừng lại vì nhà chồng cũng có mỗi 2 anh em hơi neo người nên giờ mình sinh thêm con cho vui nhà vui cửa.