5 mỹ nhân bị khán giả Trung Quốc ghét nhất

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các ngôi sao Hàn Quốc nổi danh khắp toàn cầu. Tuy nhiên, họ khó kiếm sống tại Trung Quốc do gặp phải lệnh hạn chế. Bên cạnh đó, khán giả Trung Quốc còn liệt kê top 5 ngôi sao bị ghét nhất vì đã có hành vi và phát ngôn xúc phạm tới Trung Quốc với bình luận: "Nếu sáng tạo văn hóa mà mất đi sự tôn trọng, kính sợ thì dù là ngôi sao nổi tiếng nhất cũng bị tẩy chay".

Jun Ji Hyun bị yêu cầu cấm sóng

Theo Thời báo Hoàn Cầu, danh tiếng của Jun Ji Hyun tại thị trường Hoa ngữ đang bị tụt dốc nghiêm trọng. Trước đó, trong bộ phim Tempest (Giông tố) lời thoại "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?" đã khiến hàng triệu khán giả nổi giận, họ cho rằng đây là hành vi bôi nhọ và bóp méo hình ảnh đất nước.

Tranh cãi leo thang khi bộ phim sử dụng cảnh quay ở Hong Kong (Trung Quốc), với biển hiệu chữ Hán phồn thể nhưng lại gắn mác là thành phố Đại Liên (Liêu Ninh). Khung cảnh tối tăm, cũ kỹ khiến nhiều người tin rằng ê-kíp cố tình bôi xấu diện mạo thành phố Trung Quốc.

Jun Ji Hyun bị chỉ trích vì lời thoại phim gây sốc, thái độ coi thường bạn diễn Trung Quốc.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nhiều người tràn vào trang mạng xã hội của các thương hiệu mà Jun Ji Hyun làm đại diện để chỉ trích. Điểm số của Tempest trên Douban rơi thẳng từ 7,1 xuống 4,2, với hơn 70% đánh giá một sao. Mặt khác, Jun Ji Hyun còn bị cho là có thái độ khinh thường bạn diễn Lý Băng Băng khi hợp tác trong bộ phim Tuyết Hoa và cây quạt bí mật.