5 mỹ nam Hàn xứng đáng nổi tiếng hơn: Đều giỏi, đẹp nhưng mãi kiếp vai phụ

Song Jae Rim là một gương mặt vô cùng quen thuộc trên màn ảnh Hàn vì thường xuyên đảm nhận vai phụ trong loạt phim đình đám như Clean With Passion For Now, I Wanna Hear Your Song,... Diễn xuất tuyệt vời khiến khán giả đặt ra câu hỏi khi nào thì chàng trai tài năng này sẽ có được bước đột phá lớn trong sự nghiệp?

4. Im Joo Hwan

Im Joo Hwan có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim truyền hình Tamra The Island năm 2009, những năm sau đó, anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh, trong loạt phim đình đám với các vai phụ hoặc vai phản diện. Đặc biệt ở các vai phản diện, Im Joo Hwan khiến khán giả phải nổi da gà bởi những màn thể hiện quá xuất sắc của mình. Dù tài năng là vậy nhưng bao năm qua, Im Joo Hwan vẫn chưa thể bứt phá thành sao.