5 mẫu xe tiên phong với bảng đồng hồ kỹ thuật số từ hàng chục năm trước

Ngày nay, bảng đồng hồ kỹ thuật số trên ô tô gần như đã trở thành tiêu chuẩn. Nhiều mẫu xe mới được trang bị cụm màn hình tới 14 inch, thậm chí kết hợp nhiều màn hình giải trí cùng lúc để thay thế hoàn toàn đồng hồ analog truyền thống.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số đã từng xuất hiện trên một số mẫu xe ra đời từ hàng chục năm trước. Ảnh: GM

Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi Tesla hay BMW tạo ra những dấu ấn trong quá trình “số hóa” khoang lái, đã có những mẫu xe cách đây hàng chục năm tiên phong đưa công nghệ hiển thị điện tử vào ô tô. Ngay từ cuối thập niên 1970, nhiều hãng xe đã thử nghiệm bảng đồng hồ LED, CRT hay huỳnh quang chân không (VFD) để thay thế kim đồng hồ, nút bấm cơ học và núm vặn truyền thống.

Một số mẫu xe khi ấy được coi như “tương lai di động”, dù gặp không ít khó khăn về chi phí và độ bền nhưng chúng vẫn là “người mở đường”, đặt nền móng cho xu hướng bảng đồng hồ kỹ thuật số đang trở nên phổ biến ngày nay. Dưới đây là 5 mẫu xe tiêu biểu.

Aston Martin Lagonda 1979

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô London năm 1976, Aston Martin Lagonda Series 2 thường được nhắc đến như một trong những “thí nghiệm đắt đỏ” nhất lịch sử thương hiệu. Đây là một trong những nỗ lực tuyệt vời để vực dậy Aston Martin sau thời kỳ khó khăn.