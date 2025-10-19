5 mẫu xe phổ biến người dùng nên tránh mua trong năm 2025

Nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng như Toyota, Lexus, Mercedes-Benz hay BMW vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Thế nhưng, danh tiếng không đồng nghĩa với việc mọi mẫu xe của họ đều đáng mua.

Mới đây, Consumer Reports – tổ chức đánh giá uy tín tại Mỹ cho rằng mức độ hài lòng của người dùng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với mức độ phổ biến của xe. Nhiều mẫu bán chạy vẫn vướng lỗi kỹ thuật, bị triệu hồi xe hoặc có trải nghiệm sử dụng dưới kỳ vọng. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu.

Mercedes-Benz GLC-Class 2025

Mang danh SUV hạng sang nhưng Mercedes-Benz GLC 2025 lại gây thất vọng về độ tin cậy. Tháng 6/2025, hãng đã phải triệu hồi hơn 90.000 xe do lỗi ở cột C không đảm bảo khả năng hấp thụ lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ an toàn cho người ngồi trong khi va chạm.

Mercedes-Benz GLC 2025 dù thiết kế đẹp, nội thất cao cấp nhưng chất lượng trải nghiệm chưa tương xứng tầm giá. Ảnh: Edmunds

Ngoài vấn đề về an toàn, mẫu xe này cũng bị chê thiếu mượt mà khi vận hành. Phanh hoạt động mạnh nhưng giảm tốc ở dải tốc độ trung bình lại thiếu ổn định. Hệ thống giải trí MBUX dù màn hình lớn nhưng thao tác rườm rà, nhiều nút cảm ứng trên vô lăng gây mất tập trung khi lái.