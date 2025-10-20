5 mẫu xe máy tay ga bình dân phù hợp với phái đẹp

1. Yamaha Janus: Từ 28,6 triệu đồng

Yamaha Janus là mẫu xe phù hợp với các chị em trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, thanh lịch, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ, mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp cùng mức giá khá mềm.

Yamaha Janus có kiểu dáng điệu đà, nhỏ gọn. Ảnh: Yamaha

Xe được trang bị động cơ Blue Core, dung tích 125cc, hệ thống Stop & Start và chức năng One Push Start, giúp tăng tính tiết kiệm nhiên liệu và tiện lợi. Với kiểu dáng điệu đà, chiều cao yên hợp lý và chi phí vận hành thấp, Janus là lựa chọn phù hợp cho các bạn nữ sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người muốn một chiếc xe ga đơn giản nhưng hiện đại.

Yamaha Janus thế hệ hiện tại có 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn giá 28,6 triệu; bản đặc biệt giá 32,4 triệu và bản giới hạn giá 32,8 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 125cc. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý của Yamaha cũng đang giảm so với giá niêm yết từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhằm kích thích sức mua.

2. Honda Vision: Từ 31,89 triệu đồng

Với vóc dáng nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị đông đúc, Honda Vision là một trong những mẫu xe tay ga phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Xe có chiều cao yên vừa phải, dễ điều khiển, cùng hộc chứa đồ dưới yên và hộc phía trước rộng rãi - đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của chị em.