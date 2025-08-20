5 mẫu xe máy số giá trên dưới 20 triệu đồng, phù hợp cho tân sinh viên

Thời điểm nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn cũng là lúc các tân sinh viên sẵn sàng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới.

Bên cạnh việc hoàn tất thủ tục nhập học, chọn ngành, chọn trường, nhu cầu tìm mua một chiếc xe máy phù hợp để di chuyển cũng trở nên cần thiết.

Với phần lớn sinh viên, tiêu chí hàng đầu là giá cả phải chăng, tiết lợi, vận hành tiết kiệm, đồng thời vẫn đảm bảo kiểu dáng trẻ trung, hợp thời trang.

Chính vì vậy, những mẫu xe máy số nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành luôn là sự lựa chọn của nhiều phụ huynh và các bạn tân sinh viên.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy số giá rẻ trên dưới 20 triệu đồng đáng để tham khảo trên thị trường hiện nay:

1. Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng