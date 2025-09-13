5 mẫu xe máy mới giá hấp dẫn vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda ADV160 RoadSync 2026 - xe máy xăng ra mắt tại Indonesia

Honda vừa giới thiệu ADV160 RoadSync 2026 tại Indonesia với điểm nhấn là công nghệ kết nối điện thoại qua Bluetooth, cho phép điều khiển nghe nhạc, gọi điện, xem tin nhắn, hiển thị trên màn hình TFT 5 inch.

Honda ADV160 RoadSync 2026.

Xe sử dụng động cơ eSP+ 160cc, công suất tối đa 11,8 kW (15,8 mã lực) đi kèm kiểm soát lực kéo HSTC, phanh đĩa, giảm xóc kèm bình dầu. Tiện ích gồm cổng sạc USB-C, cốp dưới yên 30 lít, kính chắn gió điều chỉnh hai nấc.

Honda Wave 125 2025 - xe máy xăng ra mắt tại Thái Lan