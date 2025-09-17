5 mẫu xe máy có tư thế ngồi thoải mái nhất khi chạy đường trường

Trong khi xe thể thao (sportbike) buộc người lái cúi gập người về phía trước để tối ưu khí động học, thì các dòng cruiser, touring hay adventure bike lại được ưa chuộng nhờ tư thế ngồi thẳng lưng, giữ nguyên đường cong tự nhiên của cột sống. Đây là yếu tố giúp vai không bị khom, cổ không căng cứng và phần lưng dưới không chịu quá nhiều áp lực khi lái xe lâu dài.

Không ít mẫu xe còn trang bị thêm ghế sưởi, tựa lưng hoặc khoang chứa đồ rộng rãi, biến những cung đường dài thành trải nghiệm đáng nhớ. Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe máy có tư thế ngồi thoải mái nhất dành cho đường trường, được giới chuyên gia và nhiều biker đánh giá cao.

Honda Gold Wing

Là mẫu xe touring huyền thoại, Honda Gold Wing đã gắn bó với giới biker hơn 50 năm. Phiên bản Gold Wing Tour 2025 được xem là lựa chọn thoải mái nhất trong dòng xe này nhờ hệ thống treo điều khiển điện tử, hộp số ly hợp kép (DCT), hộp số lùi và khoang chứa đồ lớn và đặc biệt là yên xe siêu thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau.

Về sức mạnh, Honda Gold Wing Tour sở hữu động cơ 6 xy-lanh dung tích 1.833cc, công suất 118 mã lực mang đến khả năng vận hành mượt mà. Với chiều cao yên chỉ 715mm, xe mang đến tư thế ngồi vững chắc và thoải mái ngay cả khi đi hàng nghìn km. Với mức giá khởi điểm tại Mỹ từ 28.700 USD (757 triệu đồng), Honda Gold Wing vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai đam mê phượt xuyên quốc gia.