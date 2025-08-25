5 mẫu xe hybrid sạc điện PHEV đáng tin cậy, người dùng có thể mua trong năm 2025

Xe hybrid sạc điện (PHEV) đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn giữ được sự tiện lợi của động cơ xăng. Tuy nhiên, độ tin cậy luôn là câu hỏi lớn khiến nhiều khách hàng do dự.

5 mẫu xe hybrid sạc điện được xếp hạng cao về độ tin cậy trong năm 2025. Ảnh minh họa

Báo cáo từ Consumer Reports và Car and Driver cho thấy không phải mẫu xe PHEV nào cũng bền bỉ như quảng cáo. Trong năm 2025, chỉ có một số ít mẫu xe được đánh giá cao nhờ vận hành ổn định, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Vậy đâu là những chiếc xe hybrid cắm sạc đáng tin cậy nhất năm 2025? Hãy cùng điểm danh 5 cái tên nổi bật dưới đây.

Toyota Prius PHEV

Khi nói đến xe hybrid, không thể bỏ qua Toyota Prius – mẫu xe tiên phong từ năm 1997. Phiên bản Prius PHEV (trước đây là Prius Prime) ra mắt từ 2012 và nhanh chóng được xem là sedan PHEV đáng tin cậy nhất.

Trong bảng xếp hạng những chiếc sedan PHEV tốt nhất, tạp chí Car and Driver đã chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho Toyota Prius PHEV 2025. Trong khi đó, tạp chí tiêu dùng Consumer Reports đã xếp Toyota Prius PHEV ở vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan PHEV nhưng ngang bằng với mẫu xe giữ ở vị trí số 1 là KIA Niro về độ tin cậy.

Hiện tại, chưa có tài xế nào gửi bất kỳ khiếu nại nào về mẫu Prius PHEV 2024 đến Cục Quản lý an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) và chuyên trang phản ánh khiếu nại CarComplaints của Mỹ. Chính vì vậy, Prius PHEV xứng đáng là mẫu sedan PHEV đáng tin cậy nhất, kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng độ bền thương hiệu Toyota.