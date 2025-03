5 mẫu xe gầm cao cỡ C có động cơ mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam

Mẫu xe thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co 05 thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, ra mắt thị trường việt Nam từ tháng 1/2024 với một phiên bản Hyper Halo. Dù là xe nhập khẩu từ Trung Quốc với chất lượng chưa được kiểm chứng nhưng Lynk & Co 05 có giá niêm yết khá cao, lên tới 1,599 tỷ đồng.

Lynk & Co 05 là mẫu xe thuần xăng có công suất cao nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C. Ảnh: L&C

Lynk & Co 05 trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD. Các tính năng an toàn chủ động ADAS bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360.

4. Haval H6 HEV: 240 mã lực/ 530Nm

Thêm một mẫu xe Trung Quốc nữa góp mặt trong danh sách này, đó là Haval H6 HEV. Mẫu xe này được ra mắt từ tháng 8/2023 với giá bán ban đầu được niêm yết là gần 1,1 tỷ đồng. Tuy vậy, nhà nhập khẩu và phân phối Haval đã liên tục giảm giá và ở thời điểm hiện tại, nhiều đại lý chỉ rao bán Haval H6 HEV với giá khoảng 850 triệu đồng.