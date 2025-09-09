5 mẫu xe cũ đáng tin cậy từ những năm 2000 đến giờ vẫn đáng mua

Hiện tại, việc tìm được một mẫu xe vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ là điều không hề dễ dàng. Cộng thêm việc khấu hao nhanh và chi phí nuôi xe ngày càng tăng, không ít người bắt đầu tìm đến thị trường xe đã qua sử dụng như một giải pháp hợp lý hơn.

Những chiếc xe ra đời từ thập niên 2000 được xem là "thời kỳ vàng" khi nhiều hãng xe tập trung vào sự bền bỉ và tính thực dụng. Ảnh minh họa

Thực tế, xe đã qua sử dụng không chỉ mang lại mức giá mềm hơn mà còn giúp người mua tiết kiệm đáng kể nếu chọn đúng những mẫu xe cũ có độ tin cậy cao. Đặc biệt, những chiếc xe ra đời từ thập niên 2000 được xem là "thời kỳ vàng" khi nhiều hãng xe tập trung vào sự bền bỉ và tính thực dụng.

Điều đó giải thích vì sao nhiều mẫu xe đời đã hơn 15, thậm chí 20 năm tuổi, vẫn được săn lùng trên thị trường xe cũ nhờ khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Dưới đây là 5 mẫu xe cũ đáng tin cậy từ những năm 2000, những cái tên đã chứng minh giá trị qua năm tháng.

Toyota Camry 2002 - Biểu tượng của sự "ăn chắc mặc bền"

Nhắc đến một mẫu xe mang tính biểu tượng về độ bền, không thể bỏ qua Toyota Camry 2002. Đây là thế hệ thứ 5 và cũng là một trong những mẫu Camry thành công nhất lịch sử.

Dù ra đời cách đây hơn hai thập kỷ, mẫu sedan cỡ D này của Toyota vẫn thường xuyên được khen ngợi vì khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng cực thấp, giúp nhiều chủ xe tiết kiệm được một khoản tiền lớn trong những năm qua.