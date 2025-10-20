5 mẫu tivi Samsung 55 inch giá tốt dịp cuối năm 2025

Các mẫu tivi dưới đây đều sở hữu công nghệ hình ảnh tiên tiến, đặc biệt là sự góp mặt của Vision AI giúp tối ưu hóa chất lượng hiển thị một cách thông minh. Khám phá ngay để xem sản phẩm nào phù hợp với bạn nhé!
Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN70F
Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN70F mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhờ công nghệ đèn nền tiên tiến của Samsung. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sự khác biệt rõ rệt về chất lượng hiển thị.
Đặc điểm nổi bật:
● Đây là đại diện tiêu biểu cho công nghệ Neo QLED với hàng triệu bóng đèn Quantum Mini LED siêu nhỏ, mang lại độ tương phản ấn tượng và màu đen sâu thẳm, loại bỏ hiện tượng hở sáng.
● Tích hợp Vision AI giúp nâng cấp hình ảnh chất lượng thấp lên gần chuẩn 4K một cách ấn tượng.
● Thiết kế mỏng, viền gần như vô hình tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trong không gian nội thất hiện đại.
Smart Tivi Samsung QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55Q7FA
Không chỉ tái tạo hình ảnh xuất sắc mà Smart Tivi Samsung QLED 4K Vsion AI 55 Inch QA55Q7FA còn là một "trung tâm giải trí đa phương tiện" nhờ công nghệ âm thanh vòm độc đáo. Mẫu tivi này sinh ra để phục vụ những trận đấu thể thao mãn nhãn và các pha hành động kịch tính.
Đặc điểm nổi bật:
● Tivi được tích hợp công nghệ Object Tracking Sound (OTS) mang lại âm thanh vòm sống động, di chuyển theo vật thể trên màn hình.
● Hiệu suất chơi game tuyệt vời với độ trễ thấp và tần số quét cao, lý tưởng cho các game thủ.
● Công nghệ Vision AI tối ưu hóa không chỉ hình ảnh mà cả âm thanh theo nội dung đang phát.
Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN80F
Nếu bạn muốn trải nghiệm công nghệ QLED rực rỡ nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn thì Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN80F chính là lựa chọn lý tưởng. Khả năng tái tạo màu sắc sống động và khả năng hiển thị sắc nét của sản phẩm sẽ không làm bạn thất vọng.
Đặc điểm nổi bật:
● Dòng QLED với chấm lượng tử (Quantum Dot) thế hệ mới, tái tạo 100% dải màu sắc theo chuẩn PCI-P3. Có thể nói rằng mẫu tivi này là sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành.
● Trình diễn hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và bền bỉ theo thời gian. Giao diện Smart Hub thân thiện, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.
● Công nghệ Vision AI đảm bảo hình ảnh luôn được hiển thị tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng phòng.
Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55U8500F
Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể nâng tầm không gian sống với mẫu tivi vừa là thiết bị giải trí, vừa là tác phẩm nghệ thuật. Với độ sáng vượt trội và khả năng kiểm soát chi tiết tuyệt vời, Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55U8500F sẽ biến phòng khách của bạn thành rạp chiếu phim tại gia.
Đặc điểm nổi bật:
● Tích hợp các công nghệ hình ảnh tiên tiến của dòng QLED Samsung với độ sáng cao hơn và khả năng kiểm soát đèn nền tốt hơn, mang lại chi tiết ấn tượng ở cả vùng sáng và vùng tối (HDR nâng cao).
● Mang lại trải nghiệm điện ảnh thực thụ ngay tại nhà. Chế độ Ambient Mode biến màn hình tivi thành một bức tranh nghệ thuật khi không sử dụng, hòa quyện tuyệt vời với không gian nội thất.
Sở hữu Smart Tivi Samsung QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55Q8F đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu một chiếc Smart Tivi 4K 55 inch thương hiệu Samsung uy tín với đầy đủ tính năng thông minh mà không cần phải chi quá nhiều tiền để sở hữu.
Smart Tivi Samsung QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55Q8F
Đặc điểm nổi bật:
● Đây là lựa chọn "kinh tế" trong danh sách 5 dòng tivi được gợi ý. Sản phẩm sử dụng tấm nền Crystal Display 4K với khả năng tái tạo màu sắc tốt, độ phân giải sắc nét.
● Mẫu tivi này vẫn đáp ứng xuất sắc nhu cầu giải trí cơ bản của gia đình với hình ảnh 4K rõ ràng, âm thanh chuẩn mực và hệ điều hành Tizen OS mượt mà.
Vì sao chọn mua tivi Samsung tại Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn?
Trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm, việc lựa chọn địa điểm mua hàng uy tín là yếu tố then chốt. Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (website chính thức dienmaycholon.com) đã khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng để bạn sở hữu các mẫu tivi Samsung cao cấp với những cam kết vượt trội:
● Đảm bảo chất lượng và nguồn gốc chính hãng: Cam kết 100% sản phẩm tivi Samsung đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và nhận được chế độ bảo hành chuẩn từ nhà sản xuất.
● Giá tốt và khuyến mãi hấp dẫn: Hệ thống luôn áp dụng mức giá cạnh tranh, tối ưu và đi kèm với các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu dành riêng cho dịp cuối năm. Khách hàng dễ dàng săn được các deal hời, đặc biệt là các gói trả góp 0% và quà tặng giá trị kèm theo.
● Dịch vụ tư vấn và hậu mãi tận tâm: Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình, giúp khách hàng hiểu rõ các công nghệ mới trên tivi để bạn chọn được mẫu tivi phù hợp với nhu cầu sử dụng và không gian nội thất. Chế độ bảo hành, hậu mãi hấp dẫn và quy trình đổi trả minh bạch, nhanh chóng cũng là yếu tố then chốt giữ chân khách hàng.
Nhanh chân đến ngay các chi nhánh của Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn trên toàn quốc để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc Tivi Samsung 55 inch chính hãng tại Dienmaycholon.com, hiện đại với mức giá ưu đãi nhất dịp cuối năm 2025 nhé!