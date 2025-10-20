5 mẫu tivi Samsung 55 inch giá tốt dịp cuối năm 2025

‏Các mẫu tivi dưới đây đều sở hữu công nghệ hình ảnh tiên tiến, đặc biệt là sự góp mặt của Vision AI giúp tối ưu hóa chất lượng hiển thị một cách thông minh. Khám phá ngay để xem sản phẩm nào phù hợp với bạn nhé!‏

‏Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN70F‏

‏Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K Vision AI 55 Inch QA55QN70F mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhờ công nghệ đèn nền tiên tiến của Samsung. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sự khác biệt rõ rệt về chất lượng hiển thị.‏

‏Đặc điểm nổi bật:‏

● ‏Đây là đại diện tiêu biểu cho công nghệ Neo QLED với hàng triệu bóng đèn Quantum Mini LED siêu nhỏ, mang lại độ tương phản ấn tượng và màu đen sâu thẳm, loại bỏ hiện tượng hở sáng.‏

● ‏Tích hợp Vision AI giúp nâng cấp hình ảnh chất lượng thấp lên gần chuẩn 4K một cách ấn tượng.‏

● ‏Thiết kế mỏng, viền gần như vô hình tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trong không gian nội thất hiện đại.‏

