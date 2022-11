5 mẫu áo len theo phong cách tối giản, ai mặc cũng đẹp

Những items mang tông màu be luôn được các quý cô sành điệu ưa chuộng. Và áo len màu be cũng không phải là ngoại lệ. Áo len màu be trẻ trung và trang nhã, đồng thời được coi là "chìa khóa" để tạo nên các outfit sang xịn mịn. Để nhân đôi vẻ tinh tế cho phong cách, bạn hãy kết hợp áo len màu be với quần đen hoặc trắng. Đây là công thức mà nàng nào cũng có thể diện đẹp. Nét thanh lịch và trang nhã của áo len màu be biến item này trở thành lựa chọn lý tưởng để mặc đi làm cũng như đi chơi, các nàng rất nên đầu tư.

Áo cardigan

Áo cardigan gây ấn tượng ở sự nữ tính, nhẹ nhàng. Kiểu áo này có thiết kế không cầu kỳ, nhưng đủ tinh tế để giúp nâng tầm phong cách. Hơn nữa, áo cardigan là item không bao giờ lỗi mốt, các nàng có thể yên tâm sắm về và diện được trong vài năm. Áo cardigan kết hợp ăn ý với quần âu, chân váy hay layer cùng váy dài… Tuy nhiên, công thức phủ sóng trong mùa đông phải kể đến combo áo cardigan + quần jeans vừa trẻ trung, vừa nữ tính, thanh lịch.

Theo Phụ nữ Việt Nam