5 lý do không dùng điện thoại trong phòng ngủ

Một số người có thói quen để điện thoại dưới gối hoặc trong chăn khi ngủ, đặc biệt là lúc đang sạc pin. Việc này hạn chế khả năng tản nhiệt, khiến pin quá nóng. Trong những trường hợp hiếm gặp, thiết bị có thể gây bỏng hoặc dẫn đến hỏa hoạn. Các chuyên gia khuyên nên sạc điện thoại ở nơi thông thoáng, cách xa giường ngủ.

Khi giấc ngủ bị gián đoạn nhiều lần trong đêm, cơ thể khó đạt tới giai đoạn ngủ sâu, dẫn tới mệt mỏi vào ngày hôm sau. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ mạn tính, lo âu và suy giảm khả năng tập trung.

Ngay cả khi không trực tiếp sử dụng, điện thoại trong phòng vẫn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Âm thanh tin nhắn, cuộc gọi, rung hoặc ánh sáng báo hiệu khiến não bộ phản ứng tức thời, làm người dùng giật mình tỉnh giấc.

Ảnh hưởng đến mối quan hệ

Ngoài yếu tố sức khỏe, điện thoại trong phòng ngủ còn tác động đến đời sống cá nhân. Nhiều cặp vợ chồng cho biết việc mỗi người “ôm” một chiếc điện thoại trước khi ngủ làm giảm thời gian trò chuyện và sự gắn kết. Điều tương tự cũng xảy ra giữa bố mẹ và con nhỏ.

Chuyên gia của Headspace nhận định: “Điện thoại giống như một bức tường vô hình, ngăn cản sự kết nối thật sự giữa các thành viên trong gia đình. Khi bạn lướt mạng, bạn đánh mất cơ hội dành cho người thân”.

Với những lý do kể trên, chuyên gia khuyến nghị để điện thoại ngoài phòng ngủ; thiết lập giờ “giới nghiêm” cho thiết bị, tắt điện thoại ít nhất 30–60 phút trước khi ngủ; nếu cần để điện thoại trong phòng, hãy đặt xa giường, bật chế độ “Không làm phiền” và giảm độ sáng màn hình.

Bên cạnh đó, nên tạo thói quen thay thế như đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thiền trước khi ngủ để thư giãn tự nhiên.

Việc loại bỏ điện thoại khỏi phòng ngủ không chỉ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ mà còn tạo ra không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đây là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe tinh thần, thể chất và nuôi dưỡng những mối quan hệ gần gũi trong gia đình.