5 loại thực phẩm đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể

Thức ăn cay nóng sẽ khiến các mạch máu của chúng ta dãn ra, thậm chí các mao mạch nhỏ có thể bị vỡ, dẫn đến các vết tím trên mặt. Những loại thức ăn này cũng làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến chúng ta bị đổ nhiều mồ hôi hơn. Mồ hôi cùng với các vi khuẩn trên da có thể gây ra mụn và vết thâm, làm da sạm đi và trở nên nhanh lão hoá.

2. Thức ăn chiên xào

Thực tế, thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do xảy ra phản ứng liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử ADN và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da.