5 loại rau quả tốt cho khớp của bạn

Tình trạng viêm ở khớp trong thời gian dài tạo điều kiện cho các gốc tự do trong cơ thể tấn công khớp, gây tổn thương khớp. Quả hạch có thể bảo vệ màng ngoài của khớp khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Quả hạch rất giàu vitamin E và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm và đau khớp hiệu quả. Óc chó, hạnh nhân, mắc ca là những quả hạch tốt cho sức khỏe khớp.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những thực phẩm giữ cho khớp khỏe mạnh. Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp chống lại các tổn thương khớp và chống viêm khớp. Đu đủ cũng giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương và viêm khớp do các gốc tự do gây ra.