5 lí do bạn nên hạn chế đăng cuộc sống, thông tin cá nhân lên mạng xã hội

Ảnh minh hoạ: Minh Hồng

Trước khi mạng xã hội ra đời, mọi người giữ quyền riêng tư và tôn trọng không gian của nhau ở một mức độ nhất định. Nhưng ngày nay, không ít người có thói quen đăng tải mọi khoảnh khắc của cuộc sống cùng thông tin cá nhân lên mạng xã hội và việc giữ kín cuộc sống đã trở thành một khái niệm hiếm hoi.

Theo Make Use Of, có 5 lí do bạn cần hạn chế chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cũng như thông tin cá nhân và đời tư lên mạng xã hội.

Dễ bị trộm danh tính

Nhiều người dùng mạng xã hội không ngại chia sẻ hết thông tin cá nhân lên mạng xã hội như số điện thoại, ngày tháng năm sinh…