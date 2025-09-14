5 làng chài đẹp như phim ở Khánh Hòa, khách tha hồ check-in, mua hải sản giá rẻ

Làng chài Bích Đầm

Đảo Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre, Khánh Hòa. Nơi đây hoang sơ, bình yên: Không có nhà cao tầng, không có nhà nghỉ, khách sạn sang trọng, không tiếng còi xe ồn ã, nhịp sống của người dân chậm rãi. Nơi đây thậm chí vẫn chưa có điện lưới, nên nhà dân không có điều hòa.

Thời gian di chuyển ra đảo bằng ca nô khoảng 30 phút, bằng tàu dân sinh hơn 1 tiếng. Ngay khi ca nô cập bến, hiện ra trước mắt những vị khách phương xa là nước biển xanh trong, những mái nhà làng chài bình dị, những con đường nhỏ uốn lượn quanh co dưới bóng cây râm mát.

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bích Đầm hấp dẫn du khách. Ảnh: Thiều Sang

Hòn đảo nhỏ nhưng có nhiều di tích lịch sử như đình Bích Đầm, miếu An Thanh, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn và hải đăng Hòn Lớn. Du khách muốn ở lại qua đêm chủ yếu ngủ nhà dân, chi phí từ 100.000 đồng/người. Ban đêm, nếu nước cạn du khách có thể ra biển soi ốc, cá, tôm, đi câu mực.

Tới Bích Đầm, du khách đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon do bà con khai thác, nuôi trồng như tôm, cá mực, nhum... Đồ ăn trên đảo có giá cả phải chăng.