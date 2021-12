5 kiểu dạy của cha mẹ khiến thành tích hợp tập của trẻ ngày càng đi xuống, một trong những hành động đó còn được sử dụng thường xuyên

5. So sánh trẻ với bạn khác



Việc luôn so sánh trẻ với bạn khác sẽ làm tổn thương học sinh, phụ huynh làm ngơ trước sự chăm chỉ của trẻ, luôn cho rằng con mình không chăm chỉ và so sánh với những bạn học tốt hơn. Điều đó sẽ làm giảm sự tự tin của học sinh, khiến họ chán ghét và không thích học, đồng thời tạo ra tâm lý xấu rằng dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể học tốt và sẽ không học được.



Tóm lược: Việc giúp con học tốt là một việc ai cũng mong muốn nhưng đừng biến nó thành áp lực với trẻ. Vì làm như vậy trong tiềm thức, trẻ sẽ coi việc học là nhiệm vụ do cha mẹ và giáo viên ép buộc, là công việc không có mục đích, không mang lại ý nghĩa cho bản thân. Cha mẹ cần nhớ rằng, chỉ khi trẻ coi học tập là việc để đáp ứng bản thân, các em mới có động lực cố gắng, không ngừng thử thách bản thân và khám phá những điều mới mẻ.



Tuổi trẻ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, giúp trẻ khám phá sở thích và năng khiếu của bản thân. Biết vấp ngã, học cách kiên trì là bài học lớn nhất cho mỗi đứa trẻ. Cha mẹ nên khuyến khích con bước khỏi vùng an toàn và khám phá thế giới, thay vì chỉ biết ép con học và làm bài tập như một cái máy.

Theo Mộc - Vietnamnet