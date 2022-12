5 kiểu chân váy dài nên có trong tủ đồ ngày Tết

Chân váy màu be

Chân váy màu be được các quý cô sành điệu diện nhiệt tình trong mùa lạnh năm nay. Lý do rất dễ hiểu, mẫu chân váy này toát lên nét nhẹ nhàng, tao nhã. Ngoài ra, chân váy màu be còn mang tới sự trẻ trung, nên càng xứng đáng để chị em sắm về. Không khó để mặc đẹp với chân váy màu be. Các quý cô sành điệu thường kết hợp mẫu chân váy này cùng áo màu trang nhã, và giày dép cơ bản. Như vậy, họ sẽ có được tổng thể trang phục tinh tế, sang trọng.

Chân váy màu sắc tươi tắn