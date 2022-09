5 kiểu áo sơ mi mùa Thu đang được phụ nữ Hàn diện nhiều nhất

Dù không mới nhưng sơ mi kẻ vẫn luôn là item được dân tình yêu thích mỗi khi Thu về. Họa tiết kẻ tuy đơn giản nhưng mang cảm giác trẻ trung, năng động hơn hẳn so với sơ mi trơn màu truyền thống.

2. Sơ mi tay bồng

Mùa Thu đến cũng là lúc kiểu áo sơ mi điệu đà như sơ mi tay bồng được lựa chọn. Áo có chi tiết bo phía dưới tay áo với độ dài ngắn khác nhau, có thể là tay khuy cài hoặc chun co giãn. Chính vì lẽ đó, phần tay bồng tạo cảm giác duyên dáng, điệu đà khiến người mặc nữ tính hơn vài phần. Ngoài ra, phần tay bồng cũng giúp che đi phần bắp tay to hiệu quả. Vì kiểu áo này đã khá cầu kỳ, do đó bạn nên mix cùng chân váy hoặc quần trơn, tông màu đơn giản để tránh tổng thể bị cầu kỳ, rối mắt.

3. Sơ mi vải đũi

Vải đũi có bề mặt khá thô, xốp, trọng lượng tương đối nhẹ, được dệt ra từ kén tơ tằm. Ngoài ra, vải đũi còn có cảm giác mộc mạc, độ nhăn tự nhiên tạo cảm giác bình dị, dịu dàng. Trong khí trời gió nhẹ, nắng vàng ấm áp của mùa Thu thì vải đũi lại càng được yêu thích. Kiểu áo này vừa có nét thanh lịch, hiện đại lại vừa có nét phóng khoáng, tự do. Vậy nên bạn có thể diện sơ mi vải đũi khi đi làm, hội họp hoặc đi chơi, dã ngoại.