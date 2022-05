5 không, cách yêu của người phụ nữ thông minh

3. Không hạ thấp, xem thường đối phương

Một điều cực tệ cần phải loại bỏ ngay của chị em phụ nữ là so sánh bạn đời với người khác. So sánh: “anh lương thấp hơn người ta”, “chồng nhà người ta làm chức này chức nọ”... hoặc so sánh mình kiếm tiền giỏi hơn rồi tự cho cái quyền xem thường, hạ bệ đối phương. Không bao giờ khen ngợi, ghi nhận hay động viên chồng. Đàn ông có bản năng gánh vác và trụ cột, dù họ có thực sự chưa bằng người khác cũng đừng bao giờ dại thể hiện sự xem thường hay hạ thấp.

4. Không khó chịu nhà chồng

Làm dâu vốn chẳng dễ dàng khi bạn phải đến một môi trường mới với những con người chưa biết rõ tính cách. Sẽ có bất cập và nhiều chuyện bất như ý: mẹ chồng - nàng dâu, và các mối quan hệ bên chồng. Nhưng tuyệt đối đừng nói xấu người thân nhà chồng. Chẳng có ai thích một người luôn chê trách, khó chịu với những người mình yêu thương.