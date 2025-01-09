5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Phú Quốc

Trần Tuyên| 01/09/2025

Trong lúc tắm biển Phú Quốc, 5 du khách bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Trong đó, 4 người may mắn được cứu, 1 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 1/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, nhóm 5 du khách trong lúc tắm biển trên địa bàn bị sóng cuốn, một nạn nhân nguy kịch.

đuối nước PQ.jpg
Một du khách được sơ cứu ngay sau khi được đưa vào bờ. Ảnh: H.B

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 31/8, tại khu vực bãi biển thuộc khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, nhóm du khách tắm biển gặp thời tiết xấu, bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ cùng một số du khách đã kịp thời đưa các nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu.

Sau đó, sức khỏe của 4 du khách đã ổn định; riêng một nam du khách (chưa rõ danh tính) được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu.

“Hiện du khách này đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch”, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc xác nhận.

Sở Du lịch An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn bố trí lực lượng túc trực, không để du khách tắm biển khi thời tiết chuyển biến xấu.

Trước đó, vào ngày 16/8, hai du khách đi tham quan, chèo SUP tại bãi biển thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cũng bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

