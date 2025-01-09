5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Phú Quốc

Khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ cùng một số du khách đã kịp thời đưa các nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu.

Sau đó, sức khỏe của 4 du khách đã ổn định; riêng một nam du khách (chưa rõ danh tính) được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu.