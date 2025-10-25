5 dự án giao thông chiến lược tỷ đô đưa Cần Giờ vươn mình khỏi vùng 'ốc đảo'

Cần Giờ, cửa ngõ phía Đông Nam TPHCM, từ lâu được mệnh danh là "ốc đảo cô lập" do sự chia cắt nặng nề bởi sông Soài Rạp và hệ thống hạ tầng vượt sông thiếu đồng bộ. Sự cô lập này càng lộ rõ khi liên kết với Bà Rịa - Vũng Tàu bị cản trở, buộc người dân phải "quá cảnh" qua Đồng Nai, gây lãng phí và kìm hãm liên kết vùng.

Cần Giờ từ lâu được mệnh danh là "ốc đảo cô lập" do hệ thống hạ tầng còn hạn chế. Ảnh: Nguyễn Huế

Với đất liền TPHCM, Cần Giờ bị chia cắt bởi sông Soài Rạp rộng lớn. Phà Bình Khánh là huyết mạch duy nhất, nhưng thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, kẹt xe nghiêm trọng vào các dịp cao điểm. Sự phụ thuộc tuyệt đối vào phà kéo dài thời gian di chuyển, cản trở giao thương, du lịch.

Trong khi đó, việc kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu (cách nhau chỉ 15km) bị ngăn cách bởi cửa sông Cái Mép và biển Đông. Phương án kết nối bằng phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu luôn tiềm ẩn rủi ro sóng gió, thường xuyên phải tạm ngưng hoạt động.

Chính những "điểm nghẽn" giao thông này đã kìm hãm sự phát triển của vùng đất được ví là "lá phổi xanh" của TPHCM suốt nhiều thập kỷ.

5 "mạch máu vàng" thay đổi cục diện