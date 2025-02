5 đời xe Toyota Corolla không thể bỏ qua khi mua xe cũ

Bỏ qua các vấn đề về túi khí, tổ chức nghiên cứu thị trường J.D. Power của Mỹ đã có những đánh giá ở mức "Tuyệt vời" dành cho Toyota Corolla 2012 với số điểm 88/100 điểm ở hạng mục chất lượng và độ tin cậy và 87/100 điểm ở hạng mục giá trị bán lại. Trong khi đó, Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS) của Mỹ cũng đã trao cho Corolla giải thưởng cao nhất là "Top Safety Pick" (Lựa chọn an toàn hàng đầu).

Nhận được đánh giá “Tuyệt vời” của CarComplaints (trang thông tin chuyên phản ánh các khiếu nại của khách hàng về ô tô tại Mỹ), Toyota Corolla là một trong những mẫu xe được xếp hạng là tốt nhất vào năm 2012. Ngoại trừ 362 khiếu nại gửi tới Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) về vấn đề túi khí, hầu như không có vấn đề nổi cộm nào khác ảnh hưởng đến đời xe Corolla 2012.

Mặc dù các vấn đề về túi khí vẫn tiếp diễn, nhưng có rất nhiều lý do để đánh giá cao đời xe Toyota Corolla 2018. Việc bổ sung động cơ bốn xi-lanh 2.0L đã mang lại cho Toyota Corolla 2018 thêm sức mạnh để xử lý các tình huống trên đường. Điểm nổi bật của việc sở hữu Toyota Corolla 2018 là vấn đề an toàn.

Theo NHTSA, đời xe 2018 đã nhận được 5 sao trong tất cả các bài kiểm tra. Không có nhiều đời xe trước đó của Toyota Corolla có thể đạt được điều này. Biến thể hatchback thậm chí còn nhận được điểm cao hơn một chút so với biến thể sedan. Thêm vào yếu tố an toàn là mẫu xe này tiếp tục đạt giải thưởng "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS vào năm 2018.

Trong khi đó, J.D. Power cũng tiếp tục xếp hạng đời xe Corolla 2018 ở mức "Tuyệt vời" khi giành được 86/100 điểm ở hạng mục chất lượng và độ tin cậy, cũng như 85/100 điểm ở hạng mục tổng thể.

Toyota Corolla 2019

Điểm nhấn đáng chú ý đối với đời xe Toyota Corolla 2019 chính là việc được J.D. Power đánh giá ở mức "Tốt nhất" về chất lượng và độ tin cậy. Hạng mục này của Toyota Corolla 2019 đạt 92/100 điểm.