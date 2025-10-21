5 điều phải kiểm tra trước khi mua xe điện cũ nếu không muốn 'tiền mất tật mang'

Sự tăng trưởng của thị trường xe điện mới trong những năm qua đã giúp phân khúc xe điện đã qua sử dụng ngày càng trở nên sôi động. Theo báo cáo từ Recurrent Auto (Mỹ), lượng xe điện cũ bán ra đã tăng hơn 32% chỉ trong năm 2023. Xu hướng người dùng nâng cấp lên các mẫu xe đời mới hơn, kết hợp với giá xe mới còn ở mức cao, đã biến xe điện cũ thành một lựa chọn hấp dẫn.

Mua xe điện cũ đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn khi giá xe điện mới còn cao. Ảnh minh họa do AI tạo

Tuy nhiên, "món hời" này có thể đi kèm với những "trái đắng" nếu người mua không am hiểu cấu tạo và cách đánh giá tình trạng xe. Vì vậy, trước khi mua xe điện đã qua sử dụng, người dùng cần kiểm tra kỹ 5 yếu tố quan trọng sau để tránh “tiền mất tật mang”.

Kiểm tra tình trạng pin và mức độ suy hao

Pin là bộ phận đắt đỏ khi chiếm từ 30–40% giá trị của một chiếc xe điện. Theo thời gian, pin xe điện sẽ suy giảm dung lượng (chai pin), ngay cả khi không sử dụng. Quá trình sạc – xả thường xuyên, đặc biệt là lạm dụng sạc nhanh hoặc thường xuyên để pin cạn kiệt, sẽ đẩy nhanh quá trình này.

Pin là bộ phận đắt đỏ khi chiếm từ 30–40% giá trị của một chiếc xe điện. Ảnh: Octa Energy

Nếu pin xuống cấp, hiệu suất giảm mạnh, quãng đường di chuyển thực tế thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo. Đây là rủi ro lớn nhất khi mua xe điện cũ.