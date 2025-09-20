MU đã có một khởi đầu mùa giải tệ hại khác, chỉ giành 4 điểm sau 4 trận mở màn Premier League, gây áp lực lên Ruben Amorim, người sẽ có ba trận đấu phía nữa trước khi lãnh đạo "quỷ đỏ" có cuộc họp phán quyết về tương lai của ông.

Ruben Amorim đang đối mặt với một chuỗi trận quan trọng khi ông cố gắng giữ vững vị trí HLV trưởng của Manchester United. Amorim đang chịu áp lực rất lớn sau thất bại 0-3 của "quỷ đỏ" trước kình địch Manchester City hôm Chủ nhật tuần trước, khiến thành tích của ông tại Old Trafford càng thêm tồi tệ.

Đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1992/93, khi Amorim chỉ giành được tám chiến thắng sau 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ khi ông đến vào tháng 11 năm ngoái. Vị HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng phong độ này không thể tiếp tục, khi đội bóng của ông đang đứng thứ 14 với bốn điểm sau bốn trận.

Tờ Mirror Football (Anh) cho biết Amorim đang mất dần niềm tin từ một số cầu thủ kỳ cựu, và ba trận đấu tiếp theo gặp Chelsea, Brentford và Sunderland, sẽ quyết định số phận của Amorim trước kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần. Ban lãnh đạo MU sẽ họp vào đầu kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 để đánh giá tình hình.

MU chỉ thắng đúng một trận mùa này, và ngay cả trận đấu đó cũng cần đến quả phạt đền ở phút bù giờ của Bruno Fernandes thì MU mới đánh bại Burnley. Vấn đề của MU đã lộ rõ ​​trong trận thua Grimsby trên chấm luân lưu ở Carabao Cup, và Amorim cần cải thiện ngay lập tức, bắt đầu trận đấu với Chelsea tại Old Trafford vào tối thứ Bảy. Dưới đây là 5 điều Amorim phải thay đổi ngay lập tức trước cuộc họp sa thải của MU.