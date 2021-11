5 diễn viên cân đẹp cả vai cảnh sát lẫn tội phạm

3. Fan chắc hẳn chưa quên một anh người hùng - vệ sĩ Ji Chang Wook cực mlem từ Healer sang đến The K2. Tuy nhiên đến Hard Hit ra rạp năm 2021, anh đã "tha hóa" thành kẻ khủng bố đặt bom, bắt cóc con tin.

4. Anh cảnh sát Ok Taecyeon của Who Are You? sau 8 năm đã trở thành kẻ phản diện hai mặt, đối đầu với Song Joong Ki trong Vincenzo.