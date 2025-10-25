5 điểm nóng trong chuyến công du của ông Trump đến châu Á

Ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu chuyến công du Á. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt những vấn đề thương mại giữa Mỹ với các quốc gia trong khu vực và phá băng quan hệ với Trung Quốc, theo tờ The Guardian.

Điểm dừng đầu tiên của ông Trump là Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia, trước khi ông bay sang Nhật để gặp tân Thủ tướng Sanae Takaichi vào đầu tuần tới.

Chặng dừng quan trọng nhất trong lịch trình sẽ diễn ra vào cuối tháng này, khi tổng thống Mỹ dự kiến thảo luận về thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập vào ngày 30-10. Nội dung cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đang thu hút nhiều sự chú ý hơn bất kỳ chủ đề nào khác trong chương trình nghị sự của APEC.

Nhiều lợi ích kinh tế đang bị đe dọa, khiến áp lực dồn lên cả hai nhà lãnh đạo trong việc tìm cách xoa dịu căng thẳng thương mại để tránh gây tổn hại cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Gần đây, ông Trump tuyên bố sẵn sàng giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cũng phải nhượng bộ, bao gồm nối lại việc mua đậu nành Mỹ, hạn chế dòng chảy các nguyên liệu dùng để sản xuất fentanyl và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.

Ông Trump tỏ ra lạc quan trước thềm cuộc gặp với ông Tập khi nói với báo giới trong tuần này: “Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung Quốc. Đây sẽ là thỏa thuận tuyệt vời cho cả thế giới".