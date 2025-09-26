5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, sẽ có một vài điều chỉnh để phù hợp với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và bộ máy thanh tra. Bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.