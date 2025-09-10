5 điểm mấu chốt trong thỏa thuận Gaza giữa Israel và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 thông báo, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Dải Gaza và tiến tới một nền hòa bình bền vững.

Người dân Palestine phải rời bỏ nhà cửa, chạy khỏi phía Bắc Dải Gaza do chiến dịch quân sự của Israel ở khu vực trung tâm, ngày 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump đưa ra được thiết kế để khởi động lại tiến trình đàm phán vốn đình trệ nhiều tháng qua giữa Israel và Hamas. Sau khi hai bên thống nhất về nguyên tắc, ông Trump đã cử đặc phái viên Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner – con rể ông Trump và từng đảm nhiệm vai trò đặc phái viên Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông, tới Ai Cập để hoàn tất thương lượng.

Tham gia vòng đàm phán tại Ai Cập còn có Cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Ron Dermer, và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Nhiều chi tiết quan trọng sẽ tiếp tục được thảo luận trong các giai đoạn tiếp theo, bao gồm việc thiết lập cơ chế quản lý Gaza, lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, cũng như yêu cầu của Israel về việc giải giáp Hamas.

Dưới đây là các nội dung cốt lõi trong giai đoạn đầu của thỏa thuận:

Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống

Theo thỏa thuận, 48 con tin do Hamas bắt giữ sẽ được trả tự do, trong đó khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng việc này sẽ diễn ra “rất sớm”, và một nguồn thạo tin cho biết việc trao trả sẽ hoàn tất muộn nhất vào thứ Hai tới.

Thi thể con tin sẽ được bàn giao sau

Thi thể của những con tin đã thiệt mạng sẽ được bàn giao sau. Hamas cho biết cần ít nhất 10 ngày để tìm kiếm các thi thể này.

Israel phóng thích tù nhân Palestine

Ngay sau khi toàn bộ con tin được trao trả, Israel dự kiến sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine trong các nhà tù tại Israel, cùng 1.700 người Palestine bị giam giữ ở Gaza trong thời gian xung đột. Danh sách cụ thể những người được trả tự do hiện vẫn đang được hoàn tất.

Hamas đã gây sức ép để nhiều nhân vật cấp cao được trả tự do, trong đó có Marwan Barghouti – người bị Israel giam giữ vì vai trò trong phong trào nổi dậy của Palestine đầu những năm 2000.

Quân đội Israel rút khỏi 70% lãnh thổ Gaza

Kế hoạch của Tổng thống Trump đưa ra bản đồ rút quân, song không công bố chính xác vị trí hay tọa độ. Các đường rút quân cụ thể vẫn đang trong quá trình thảo luận.

Mở cửa khẩu Rafah với Ai Cập

Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cửa khẩu Rafah sẽ được mở để tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ, đồng thời cho phép người Palestine đi lại ra vào Gaza.