5 đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ thường bị tài xế bỏ qua

Chức năng chính của đèn cảnh báo là phát tín hiệu sớm, giúp tài xế xử lý kịp thời trước khi sự cố nghiêm trọng xảy ra. Thế nhưng, nhiều người lại có thói quen phớt lờ đèn cảnh báo, chờ đèn tự tắt.

Đó là sai lầm thường gặp và là nguyên nhân chính gây ra những hư hỏng nặng ở động cơ, hệ thống phanh hay điện, dẫn đến những chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Dưới đây là 5 đèn cảnh báo quan trọng nhất trên bảng đồng hồ mà tài xế tuyệt đối không được xem nhẹ.

Đèn kiểm tra động cơ (đèn Check Engine)

Đây là đèn cảnh báo ô tô bị bỏ qua nhiều nhất. Nguyên nhân đèn cảnh báo động cơ bật sáng có thể rất đa dạng: từ lỗi nhỏ như nắp xăng lỏng, bugi mòn, cảm biến oxy hỏng cho tới sự cố nghiêm trọng như cháy nổ buồng đốt hoặc hỏng động cơ.

Tùy thuộc vào từng loại xe, mức độ hư hỏng của động cơ sẽ được biểu thị bằng màu sắc đèn hoặc tốc độ nhấp nháy của đèn.

Nếu đèn vàng và không nhấp nháy, đây có thể chỉ là lỗi nhẹ, xe vẫn chạy được nhưng các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm tra sớm vì để lâu sẽ dẫn tới hư hỏng nặng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Nếu là đèn đỏ hoặc nhấp nháy, đó là dấu hiệu cho thấy xe đang gặp sự cố khẩn cấp, có nguy cơ hỏng động cơ hoàn toàn. Lúc này, cần dừng xe ngay lập tức và gọi cứu hộ.