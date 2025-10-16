5 dấu hiệu lừa đảo đầu tư nhìn từ dự án tiền số AntEx của Shark Bình

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính 18.900 tỷ đồng, trong đó hình thức phổ biến nhất là dụ dỗ người dùng tham gia các chiêu trò đầu tư giả (70,72%).

Dự án tiền số AntEx của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech - là một ví dụ về lừa đảo đầu tư. Từng được quảng bá rầm rộ sau khi lên sàn cuối tháng 11/2021, token ANTEX mất tới 99% giá trị chỉ sau 5 tháng, khiến nhà đầu tư lỗ nặng. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), những người nắm giữ token ANTEX chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 token cũ lấy 1 token mới, song cũng lặp lại kịch bản cũ.

Tối 6/10, Công an TP. Hà Nội tiến hành khám xét trụ sở NextTech tại phố Tam Trinh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Theo điều tra ban đầu, ông Bình và cộng sự đã góp 5 tỷ đồng xây dựng dự án nhưng chưa hoàn thiện sản phẩm đã phát hành 33,2 tỷ token Antex, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 8 - 11/2021, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Sau đó, rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.