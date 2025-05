5 dấu hiệu cho thấy xe ô tô của bạn đã 'hết date'

Gỉ sét không chỉ làm xấu chiếc xe mà còn có thể làm suy yếu hệ thống khung gầm, khiến xe không an toàn khi vận hành hoặc khi bị va chạm. Điều này đặc biệt phổ biến ở những vùng có khí hậu ẩm, mưa nhiều hoặc những nơi có mùa đông khắc nghiệt, thường phải dùng muối để chống trơn trượt.

Hãy so sánh tổng chi phí sửa chữa hằng năm với giá trị thị trường hiện tại của xe. Nếu chi phí bảo dưỡng, bảo trì vượt quá 50% giá trị xe, hoặc nếu bạn cảm thấy sửa mãi không hết bệnh, việc bán hoặc cho "nghỉ hưu" thường sẽ kinh tế hơn là cố tiếp tục sửa chữa.

Gỉ sét khung gầm khiến xe không đủ độ an toàn khi vận hành hoặc khi bị va chạm. Ảnh: The Sun

Gỉ sét bề mặt có thể chấp nhận được vì có thể xử lý bằng cách sơn lại hoặc vá tạm thời, nhưng nếu tình trạng ăn mòn lan rộng bên trong các bộ phận chính như khung gầm hoặc hệ thống treo, đó là vấn đề nghiêm trọng báo hiệu xe của bạn sắp "hết date".

Bạn nên nhớ sửa chữa hư hỏng do gỉ sét nghiêm trọng không những rất tốn kém mà trong một số trường hợp còn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối sau khi phục hồi. Nếu thân xe của bạn bị gỉ sét nặng, tốt hơn và an toàn hơn là nên ngừng sử dụng chiếc xe đó.

Động cơ "chết" hoặc hư hỏng cơ học nghiêm trọng

Động cơ là trái tim của chiếc xe. Khi nó bắt đầu gặp sự cố lớn như quá nhiệt, bỏ máy, hỏng pít-tông, hao dầu quá mức hoặc đơn giản là không khởi động được thì đây là dấu hiệu cho thấy xe gần như không thể sử dụng ổn định nữa. Tương tự, nếu hộp số bị lỗi, xe có thể mất khả năng chuyển động trơn tru hoặc thậm chí không thể lùi/tiến.

Động cơ và hộp số là những bộ phận có giá trị cao mà người dùng sẽ phải chi trả nhiều tiền để sửa chữa hoặc thay thế. Ảnh: Ngô Minh

Mặc dù một số vấn đề về động cơ có thể khắc phục được, nhưng việc thay thế động cơ hay hộp số cho xe cũ có thể tốn đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, một chi phí không nhỏ, nhất là khi chiếc xe đã có tuổi đời trên 10 năm.

Nếu kỹ thuật viên báo giá sửa chữa gần bằng giá bán của một chiếc mới hoặc xe đã qua sử dụng chất lượng tốt hơn, bạn nên nghiêm túc xem xét các lựa chọn khác. Đầu tư vào một chiếc xe mới đôi khi lại là lựa chọn tiết kiệm về lâu dài.