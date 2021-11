5 dấu hiệu cảnh báo ung thư âm hộ

Your browser does not support the audio element.

Ung thư âm hộ là một loại ung thư xảy ra ở bề mặt ngoài của cơ quan sinh dục nữ. Âm hộ là vùng da bao quanh niệu đạo và âm đạo, bao gồm âm vật và môi âm hộ.

Theo Mayo Clinic, ung thư âm hộ thường hình thành như một khối u hoặc vết loét trên âm hộ, thường gây ngứa. Mặc dù nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, ung thư âm hộ thường được chẩn đoán nhất ở người lớn tuổi.