5 công dụng bất ngờ của vỏ chanh

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu hụt vitamin C liên quan đến hiện tượng chảy máu nướu, bệnh scurvy và viêm nướu. Vỏ chanh có nhiều vitamin C, do đó, thưởng thức vỏ chanh theo nhiều cách khác nhau chẳng hạn như nước vỏ chanh hoặc trà vỏ chanh có thể giúp chống lại các vấn đề nha khoa trên cũng như áp xe răng và sâu răng.

Đặc tính kháng khuẩn mạnh của vỏ chanh có thể làm giảm nhiễm trùng nướu do vi khuẩn Streptococcus mutans gây ra.

Cải thiện sức khỏe của xương