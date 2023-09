5 cô gái chưa đủ 18 tuổi 'đe dọa' ngôi vị của BlackPink

Theo bảng xếp hạng của Viện danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc, New Jeans tiếp tục là nhóm nhạc số một về giá trị thương hiệu tại Hàn Quốc trong tháng 9. BlackPink và NMIXX lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.



Số liệu từ viện nghiên cứu danh tiếng cho thấy, New Jeans đứng đầu với chỉ số giá trị thương hiệu là 7.674.756, giảm 6,93% so với tháng trước nhưng vẫn duy trì ở vị trí cao. Tiếp đến vị trí thứ hai là BlackPink với chỉ số 4.475.289, đứng thứ hai khi tăng 6,39% so với tháng trước.