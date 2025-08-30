5 chi tiết về iPhone 17 mà Apple gần như xác nhận trong thư mời ra mắt

Hãng công nghệ khổng lồ đến từ Cupertino vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt mang tên “Awe Dropping” sẽ diễn ra vào ngày 9/9, được dự đoán ra mắt dòng iPhone 17 và các sản phẩm mới.

Apple thông báo sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping", dự kiến ra mắt dòng iPhone 17 vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) tại khuôn viên Apple Park (Mỹ). Ảnh: Apple

Đây sẽ là nơi dòng iPhone 17 chính thức lộ diện. Như thường lệ, Apple không tiết lộ chi tiết nào ngoài ngày tổ chức và khẩu hiệu, nhưng thiết kế của thư mời và lịch sử “giấu Easter eggs” trong các sự kiện trước đây đã mang đến những gợi ý quan trọng về những gì sẽ ra mắt.

Dưới đây là 5 chi tiết từ thư mời sự kiện có thể được xem như dấu hiệu Apple đã ngầm xác nhận một số tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17.

1. Một thiết kế iPhone gây “sốc” sắp ra mắt

Khẩu hiệu năm nay, “Awe Dropping”, dường như ám chỉ đến một điều gì đó thực sự ấn tượng về mặt thị giác – một thiết kế có thể khiến người dùng phải ngạc nhiên.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Trong nhiều tháng qua, giới thạo tin đã rò rỉ thông tin về việc Apple sẽ giới thiệu một mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng để thay thế dòng iPhone Plus vốn kém thành công.

Đây được coi là thay đổi mang tính cách mạng lớn nhất trong thiết kế iPhone kể từ thời iPhone X, đồng thời mở đầu cho một chu kỳ nâng cấp kéo dài ba năm.

Nếu Apple thực sự muốn khiến công chúng “ngỡ ngàng”, thì một thiết kế mỏng đến mức đột phá chắc chắn là bước đi phù hợp.