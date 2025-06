5 câu lạc bộ đua trụ hạng V.League 2024-2025

Trước vòng 25 V.League 2024-2025, 5 đội xếp cuối bảng gồm Quảng Nam, TPHCM (25 điểm), Sông Lam Nghệ An (23 điểm) và Bình Định, Đà Nẵng (21 điểm) nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng V.League.

Dĩ nhiên, với 4 điểm nhiều hơn 2 đội xếp cuối, Quảng Nam và TPHCM đang có lợi thế. Ngoài khoảng cách khá an toàn về số điểm, hai đội bóng này cũng có lịch thi đấu suôn sẻ hơn so với Sông Lam Nghệ An, Bình Định hay Đà Nẵng.

TP.HCM có thể trụ hạng ngay ở vòng 25 nếu đánh bại Bình Định trong "trận cầu 6 điểm". Ngay cả khi không thắng Bình Định, "Chiến hạm đỏ" vẫn còn cơ sở trụ hạng tại vòng đấu cuối. Bởi, đối thủ của họ là Thể Công Viettel - vốn hết động lực ở V.League và đang tập trung tối đa cho mặt trận Cúp Quốc gia.

Trong trường hợp giành chiến thắng trước Thể Công Viettel, TP.HCM chắc chắn trụ hạng nhờ hơn Đà Nẵng và Bình Định tối thiểu 1 điểm.

Tương tự với Quảng Nam. Đội bóng đất Quảng khó tránh khỏi thất bại trong cuộc tiếp đón đội đầu bảng Nam Định ở vòng 25, bởi đại diện thành Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm để chắc chắn vô địch V.League 2024-2025 trước 1 lượt trận.