5 câu ba mẹ nói lúc tức giận sẽ làm con tổn thương

Trẻ mầm non hay tiểu học vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng tè dầm. Lý do có thể bởi hệ bài tiết không tốt, con uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ hoặc bé mơ những giấc mơ khó kiểm soát. Lúc này, điều ba mẹ cần làm là chuẩn bị cho con một nơi ngủ thật thoải mái, có thể dễ dàng giặt đi nếu bé không may tè dầm.

Có những trường hợp, bố mẹ còn tiết lộ chuyện này cho các phụ huynh khác, bạn bè của con khiến bé cảm thấy xấu hổ. Làm như vậy cứ nghĩ là tốt nhưng thật ra lại đang làm trẻ bị tổn thương, khó chịu. Đôi khi, sự tinh tế của bố mẹ thể hiện qua những việc như thế này.

3. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không hiểu

Trẻ rất hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ hay nhớ về một vấn đề nào đó quá nhiều trừ khi chúng được lặp đi lặp lại thường xuyên. Sẽ là bình thường nếu như con bạn hôm nay làm bài tập sai, nhưng ngày mai vẫn tiếp tục sai lỗi y hệt như vậy. Con cần một quá trình để ghi nhớ và không tái phạm nữa.

Thế nhưng nhiều bố mẹ kỳ vọng quá nhiều ở trẻ. Thấy con 1, 2 lần không làm được là tỏ thái độ khó chịu, cho rằng bé không chịu tiếp thu, không tập trung nghe lời bố mẹ nói. Kèm theo câu quát trên, có những phụ huynh còn dùng hành động như đánh vào tay, người con.