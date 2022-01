Nên uống nhiều nước lọc, nước chè xanh, trà gừng hoặc nước cam và mật ong... để cơ thể tỉnh táo nhanh chóng.

Chén rượu ngày xuân rất dễ làm bạn say rượu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên để tránh những trường hợp xấu xảy ra, bạn nên biết cách giải rượu cho chính mình hoặc bạn bè.

5 cách “giải” rượu, bia “thần tốc” trong ngày Tết hiệu quả

Uống nước lọc

Đây là cách đơn giản nhất để hóa giải độc tố do bia rượu gây ra. Nước lọc sẽ bù đắp lượng nước mà cơ thể còn thiếu, đồng thời pha loãng lượng cồn trong máu giúp bạn đỡ say hơn. Tuy nhiên lưu ý, chỉ uống nước lọc, không dùng nước tăng lực hoặc nước ngọt có ga. Những loại thức uống này sẽ làm tăng hàm lượng carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, góp phần làm tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể.

Trà gừng và chanh

Các thực phẩm trà gừng, chanh, cam, mật ong... giúp giải rượu rất tốt.