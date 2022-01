5 cách đơn giản để cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể mỗi ngày

1. Chất xơ là gì?

Chất xơ là một thành phần của thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà cơ thể không tiêu hóa được và thường làm tăng lượng chất thải (chất bã) trong quá trình tiêu hoá.

Có 2 loại chất xơ là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan.

- Chất xơ hòa tan là một loại chất xơ hút nước và tạo thành gel. Gel này làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể có lợi cho việc giảm cân. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm yến mạch, các loại đậu, vỏ thực vật ăn được và các loại hạt.

- Chất xơ không hòa tan là loại chất xơ có tác dụng đẩy nước. Chất xơ không hòa tan được tìm thấy trong các loại thực phẩm như rau, trái cây, các loại hạt và hạt, cám lúa mì, các loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt như mì ống nguyên hạt và gạo lứt. Lợi ích chính của nó là cung cấp số lượng lớn cho phân và hỗ trợ sự di chuyển qua đường tiêu hóa.

Hầu hết các chế độ ăn kiêng có sự kết hợp của chất xơ hòa tan và không hòa tan, với 75% là chất xơ không hòa tan và 25% đến từ chất xơ hòa tan.

Nhu cầu chất xơ khuyến nghị cho người Việt Nam ít nhất là 20 - 25g/người/ngày. Khi ăn các món có chất xơ thì cần uống nhiều nước hay chất lỏng để giúp đẩy chất xơ qua ruột dễ dàng.

2. Tác dụng của chất xơ đối với sức khỏe

2.1 Chất xơ hỗ trợ giảm cân

Thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp no nhanh và no lâu hơn mà còn ngăn cơ thể hấp thụ một số calo trong thực phẩm. Theo một số nghiên cứu, những người có trọng lượng bình thường và thừa cân được phát hiện có lượng chất xơ hấp thụ cao hơn so với những người béo phì.

Chất xơ mở rộng và làm phình ra thức ăn trong đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này có thể làm tăng sự hài lòng với thức ăn của cơ thể và giúp ổn định lượng đường trong máu.