5 binh sỹ bị bắn tại một căn cứ quân sự ở Mỹ

Phạm Huân/VOV-Washington| 07/08/2025 07:23

Một tay súng đã bắn và làm bị thương 5 binh sỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở bang Georgia ngày 6/8. Tay súng cũng là một quân nhân đã bị bắt giữ.

Vụ nổ súng diễn ra tại căn cứ quân sự Fort Stewart ở bang Georgia và ít nhất 5 binh sỹ đã bị thương. Toàn bộ căn cứ quân sự đã bị phong tỏa trong 10 phút sau vụ nổ súng.

Tay súng được xác định danh tính là Quornelius Radford (28 tuổi) và cũng là một quân nhân từ bang Florida.

5 binh sy bi ban tai mot can cu quan su o my hinh anh 1
Quornelius Radford, nghi phạm xả súng ở Fort Stewart. (Ảnh: Reuters)

Giới chức quân sự Mỹ cho biết quân nhân này được cho là đã sử dụng một khẩu súng ngắn trong vụ tấn công và đã bị các binh sỹ khác khắc chế trước khi bị bắt giữ. Quân nhân này chưa từng được điều động ra mặt trận. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ súng nói trên.  

Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đều đã được báo cáo về vụ việc.

